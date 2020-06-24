Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 июня

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за май;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за май;

11:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за июнь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за апрель;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.