Продажи новых домов в США в мае выросли на 16.6% (расширенное сообщение)

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в мае выросли на 16.6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. домов в годовом исчислении.

В апреле продажи новых домов составили 580 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 623 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в мае число проданных новых домов составит 630 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с маем 2019 года продажи новых домов выросли на 12.7%.

В целом, в мае было продано 64 тыс. новых домов против 54 тыс. в апреле и 59 тыс. в марте. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 20 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 18 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 8 тыс. домов) и от 150 тыс. до 199.9 тыс. (продано 8 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) в мае составила 317.9 тыс. долл против 303.0 тыс. в апреле и 331.8 тыс. в марте.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 368.8 тыс. долл против 352.3 тыс. в апреле и 378.1 тыс. в марте.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец мая составили 318 тыс. единиц против 325 тыс. в апреле и 330 тыс. в марте.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.6 месяца против 6.7 в апреле и 6.5 в марте.