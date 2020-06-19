"ВТБ" снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк "ВТБ" с 22 июня запускает собственную ипотечную программу поддержки семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Теперь клиенты, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры получат дисконт в размере 1 п.п. от базовой ставки банка. Для рефинансирования кредитов других банков скидка составит 0.9 п.п.", - говорится в сообщении.

Льготные условия программы доступны клиентам с детьми при покупке квартир как на вторичном, так и первичном рынках (в том числе если объект не подходит под условия господдержки) и при условии, что второй или последующий ребенок родился в 2020 году. Ставка является фиксированной на весь срок кредита и с учетом комплексного страхования составит 7.9%.

Получение дисконта по указанным программам доступно до 31 декабря 2020 года, независимо от того, изменится ли размер базовой ставки банка.

"Новая программа ВТБ будет особенно выгодна для родителей с двумя и более детьми, которые выбрали квартиру на вторичном рынке недвижимости и не смогут воспользоваться условиями господдержки. Мы предлагаем свою самую низкую в базовой линейке ставку – 7.9% – не только на покупку нового жилья, но и на рефинансирование ипотеки другого банка. Эти условия позволят существенно снизить объем ежемесячных платежей для заемщиков, что крайне важно, когда в семье появляется еще один ребенок", – отметил Михаил Сероштан, начальник управления "Ипотечное кредитование" – вице-президент банка ВТБ.

В рамках ипотечных программ кредит может быть оформлен на срок до 30 лет с суммой от 600 тыс. рублей до 60 млн рублей. Первоначальный взнос – 20% от стоимости объекта недвижимости, также возможно снизить его размер до 10% (в этом случае к ставке будет применена надбавка).