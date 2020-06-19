Михаил Мишустин продлил срок уплаты патентных пошлин

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока уплаты патентных пошлин, а также других действий, связанных с регистрацией интеллектуальной собственности, до 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"Отсрочка касается действий заявителя, необходимых для получения патентов на изобретение, промышленный образец и полезную модель, регистрации наименования места происхождения товара, товарного знака и знака обслуживания. Ходатайства об отсрочке принимает Роспатент", - говорится в сообщении.

Новая норма снизит финансовую нагрузку на правообладателей, уменьшит интенсивность их очного взаимодействия с госорганами и при этом сохранит за ними права на интеллектуальную собственность, основанные на охранном документе.