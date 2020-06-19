Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в I квартале 2020 года сократился на 0.1% до 104.2 млрд долл в сравнении с дефицитом в 104.3 млрд долл в IV квартале 2019 года (пересмотрено с (-109.8) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с января по март текущего года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 101.0 млрд долл.

В I квартале дефицит платёжного баланса США составил 1.9% ВВП в сравнении с 2.0% в IV квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

По итогам 2019 года платёжный дефицит США составил 2.3% в сравнении с 2.4% годом ранее.