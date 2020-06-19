Банк России понизил ключевую ставку на 100 б.п., заявив о возможном дальнейшем ее сокращении

Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение понизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 4.50% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозом большинства аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Регулятор сообщил о преобладании дезинфляционных рисков над проинфляционными и угрозе значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, говорится в заявлении регулятора.

По предварительным данным ЦБ, на 15 июня годовая инфляция составила около 3.1%. ЦБ полагает, что в 2020 году и в первой половине 2021 года динамика инфляции будет во многом формироваться под влиянием произошедшего во II квартале глубокого падения внутреннего и внешнего спроса. В ближайшие месяцы динамику потребительских цен будет дополнительно сдерживать укрепление рубля, наблюдавшееся в мае - начале июня на фоне стабилизации мировых финансовых рынков и роста цен на нефть. Текущая месячная инфляция в годовом выражении продолжит снижаться.

В то же время показатель годовой инфляции будет увеличиваться в 2020 году из-за эффекта низкой базы 2019 года. Нарушение логистических цепочек, а также дополнительные издержки, связанные с защитой населения от угрозы распространения коронавируса, могут оказывать некоторое повышательное влияние на цены. На среднесрочную динамику инфляции будут значимо влиять параметры бюджетной политики. Кроме того, периоды усиления волатильности на глобальных рынках могут отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях.

Регулятор отметил, что денежно-кредитные условия после некоторого ужесточения в марте-апреле несколько смягчились в мае-июне. Доходности ОФЗ и корпоративных облигаций опустились ниже уровней начала текущего года, а страновая премия за риск уменьшилась под влиянием улучшения ситуации на глобальных финансовых и товарных рынках. Снизились процентные ставки по депозитам и ипотечным жилищным кредитам. Вместе с тем возросшие кредитные риски в реальном секторе оказывают повышательное давление на процентные ставки, а также приводят к ужесточению неценовых условий кредитования в ряде сегментов рынка.

Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и произошедшее существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ создают условия для снижения процентных ставок на других сегментах финансового рынка в дальнейшем, полагает регулятор.

Банк России предупредил, что сокращение ВВП РФ во II квартале может быть более глубоким, чем ожидалось, учитывая существенное снижение деловой активности в сфере услуг и промышленности, сокращение объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках, падение инвестиций, рост безработицы, снижение доходов и оборота розничной торговли.

Поэтапное снятие ограничительных мер в мае-июне способствует постепенному восстановлению секторов, ориентированных на потребление. Кроме того, поддержку российской экономике оказывают дополнительные меры Правительства и Банка России по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса. Вместе с тем опросы по-прежнему отражают сохранение осторожных настроений бизнеса. По прогнозу ЦБ, ВВП РФ снизится на 4–6% в 2020 году, а в 2021–2022 годах ожидается восстановительный рост российской экономики.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 июля 2020 года. Время публикации пресс-релиза - 13:30 по московскому времени.