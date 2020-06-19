"Сбербанк" ввел комиссию за переводы через банкоматы

Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

С начала лета все переводы через банкоматы "Сбербанка" стали платными. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные банка.

"В банке пояснили, что ввели новую систему со 2 июня. Теперь можно бесплатно переводить до 50 тысяч рублей в месяц, а затем купить подписку для бесплатных переводов или же платить комиссию в один процент с каждой транзакции. Но этот лимит не распространяется на переводы через банкомат", - говорится в сообщении.

Максимум комиссия составляет тысячу рублей вне зависимости от региона, уточняется на сайте "Сбербанка". Переводы до 50 тысяч в месяц через "Сбербанк онлайн" и "СМС-банк" остаются бесплатными.