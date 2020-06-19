Правительство расширило перечень проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния

Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Перечень крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ, дополнен 15 новыми позициями. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"В числе новых проектов – строительство атомных ледоколов, терминала сжиженного природного газа "Утренний", реконструкция участков трасс Р-22 "Каспий" и А-290 Новороссийск – Керчь, возведение многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. В список также вошёл проект "Сибирского кольцевого источника фотонов", - говорится в сообщении.

В то же время из перечня исключены футбольные стадионы и некоторые автомобильные дороги. Это связано с тем, что объекты уже ввели в эксплуатацию.

Зафиксированные в списке проекты подлежат мониторингу со стороны государства. Усиленный надзор необходим, чтобы исключить коррупционные нарушения при расходовании бюджетных средств и средств ФНБ.