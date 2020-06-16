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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июня 2020 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в м...
вчера 10:03

Индекс потребительских цен в Великобритании в мае вырос на 0.5%

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в мае вырос на 0.5% в годовом выражении после роста на 0.8% месяцем ранее.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в мае в годовом выражении вырос на 1.2% после повышения на 1.4% в апреле.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.3%.

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