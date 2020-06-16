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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июня 2020 г.Индекс цен производителей Великобритании в мае ...
вчера 10:00

Индекс цен производителей Великобритании в мае на входе увеличился на 0.3% и на выходе сократился на 0.3%

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в мае увеличился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 5.5% в апреле (пересмотрено с (-5.1%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 4.1%.

В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 1.4%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в мае сократился на 0.3% после снижения на 0.8% в апреле (пересмотрено с -0.7%).

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.

В годовом выражении индекс PPI Output в мае сократился на 10%.

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