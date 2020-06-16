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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июня 2020 г.АФК "Система" и РКИФ продадут 15.94% "Детского ...
вчера 10:00

АФК "Система" и РКИФ продадут 15.94% "Детского мира"
Эмитенты:   Альфа Банк  |  Детский мир  |  Детский мир  |  Сбербанк  |  Система АФК

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ПАО АФК "Система" объявляет об успешном проведении, совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом предложения акций компании "Детский мир".

"Размер предложения составит 117.777.459 существующих акций Компании, что соответствует 15.94% акционерного капитала "Детского мира". Стоимость одной акции компании в рамках предложения была установлена на уровне 93 руб. После завершения Предложения доля акций Компании в свободном обращении составит приблизительно 75%, а совокупная доля владения продающих акционеров – 25% плюс 1 акция", - говорится в сообщении компании.

По итогам сделки доля АФК "Система" в уставном капитале компании составит 20.38%, доля РКИФ – 4.62%. Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал" выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами, "Альфа Банк" выступает букраннером сделки. Продающие акционеры приняли на себя обязательства по неотчуждению акций компаний (lock-up) в течение 90 календарных дней с даты завершения предложения, кроме как в ряде рыночных для подобного рода сделок исключений.

АФК "Система" планирует использовать поступления от предложения в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.

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