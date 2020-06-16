Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 июня

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за I квартал;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за май;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за май;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за май;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за май;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за май;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за май;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июнь;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за май;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за май;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за май;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за май;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель;

19:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

23:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер.