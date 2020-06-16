Курс доллара 69.7524   Курс евро 79.0434  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июня 2020 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:05

Индекс деловой активности на рынке жилья США в июне существенно вырос

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в июне составил 58 пунктов в сравнении с 37 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали июньский показатель на уровне 43.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 июня
вчера
17:05
Индекс деловой активности на рынке жилья США в июне существенно вырос
вчера
17:03
Объём товарно-материальных запасов компаний США в апреле снизился на 1.3%
вчера
16:18
Объём промышленного производства в США в мае вырос на 1.4%
вчера
15:49
Объём розничных продаж в США в мае вырос на 17.7%
вчера
12:06
Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW в июне составил (63.4)
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»