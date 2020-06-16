Объём товарно-материальных запасов компаний США в апреле снизился на 1.3%

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в апреле снизился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.8% после сокращения на 0.3% в марте (пересмотрено с (-0.2%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в апреле по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 14.4% с учетом сезонных колебаний после сокращения на 5.2% в марте.

Соотношение запасов к продажам в апреле составило 1.67 в сравнении с 1.45 в марте и 1.39 в апреле 2019 года.