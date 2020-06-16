Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в мае вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 12.5% в апреле (пересмотрено с (-11.2%).

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 3.0%.

По сравнению с маем 2019 года объём промышленного производства в США сократился на 15.3%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в мае составил 64.8% против 64.0% месяцем ранее (пересмотрено с 64.9%).

В среднем за 1972-2019 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с маем 2019 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце вырос на 1.7 п.п.