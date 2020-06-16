Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в мае вырос на 17.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 7.9%.

В апреле объём розничных продаж сократился на 14.7% (пересмотрено с (-16.4%).

По сравнению с маем 2019 года показатель снизился на 6.1%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в мае вырос на 12.4% после снижения на 15.2% месяцем ранее (пересмотрено с (-17.2%).

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 5.5%.

По сравнению с маем 2019 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, снизился на 6.6%.