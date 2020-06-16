Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сбербанк" ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Мы ожидаем, что ЦБ снизит ставку на 50 б. п. к 5% в пятницу и укажет на готовность снижать и далее, что рынки воспримут как снижение ставки до 4% к концу сентября. Мы полагаем, что ставка не будет снижена ниже этого уровня в этом году, основываясь на риторике ЦБ, который с одной стороны недавно указал на существование "существенного пространства для снижения ставки", а с другой - исключил необходимость для российской экономики отрицательных реальных ставок", - отметил Николай Минко, стратег "Сбербанка" по рынкам валют и процентных ставок.

Если регулятор предпочтет снизить ставку больше 50 б. п. в июне, это будет означать, что ключевая ставка достигнет уровня 4% уже в июле, отметил Минко. "Столь быстрое снижение ключевой ставки может привести к коррекции на рынке и ОФЗ и осложнит Минфину размещение бумаги", - добавил он.