Курс доллара 69.7524   Курс евро 79.0434  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июня 2020 г."Сбербанк" ожидает снижения ключевой ставки ЦБ ...
вчера 11:00

"Сбербанк" ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сбербанк" ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Мы ожидаем, что ЦБ снизит ставку на 50 б. п. к 5% в пятницу и укажет на готовность снижать и далее, что рынки воспримут как снижение ставки до 4% к концу сентября. Мы полагаем, что ставка не будет снижена ниже этого уровня в этом году, основываясь на риторике ЦБ, который с одной стороны недавно указал на существование "существенного пространства для снижения ставки", а с другой - исключил необходимость для российской экономики отрицательных реальных ставок", - отметил Николай Минко, стратег "Сбербанка" по рынкам валют и процентных ставок.

Если регулятор предпочтет снизить ставку больше 50 б. п. в июне, это будет означать, что ключевая ставка достигнет уровня 4% уже в июле, отметил Минко. "Столь быстрое снижение ключевой ставки может привести к коррекции на рынке и ОФЗ и осложнит Минфину размещение бумаги", - добавил он.

Другие новости

вчера
16:18
Объём промышленного производства в США в мае вырос на 1.4%
вчера
15:49
Объём розничных продаж в США в мае вырос на 17.7%
вчера
12:06
Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW в июне составил (63.4)
вчера
12:03
Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW в июне составил (58.6)
вчера
11:00
"Сбербанк" ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября
вчера
10:12
Средняя заработная плата в Великобритании в феврале-апреле увеличилась на 1%
вчера
10:09
Уровень безработицы в Великобритании в феврале-апреле составил 3.9%
вчера
10:06
Число безработных в Великобритании в мае выросло на 528.9 тыс.
вчера
10:03
Потребительская инфляция в Германии в мае сократилась на 0.1%
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»