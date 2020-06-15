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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июня 2020 г.Кабмин снизил размер взносов в фонды ответствен...
вчера 10:00

Кабмин снизил размер взносов в фонды ответственности для туроператоров

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство скорректировало размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в фонды персональной ответственности. В 2020 году он составит 0.25% общей цены туристского продукта против действовавшего ранее 1%. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Решение о снижении размера взносов принято для того, чтобы поддержать туроператоров в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Обязанность создавать фонды персональной ответственности появилась у туроператоров, занимающихся выездным туризмом, в 2017 году. Такие фонды формируются для возмещения ущерба туристам, если туроператор не выполнит обязательства по договору. Отчисления рассчитываются исходя из общей цены туристского продукта за предыдущий год.

Развитие туристической отрасли сейчас в зоне особого внимания правительства. 8 июня на оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин поручил заняться системным развитием этого важного сектора экономики. Акцент будет сделан на создание туристической инфраструктуры в России.

Также председатель правительства анонсировал комплекс мер для поддержки туроператоров, работающих как в сфере внутреннего, так и в сфере выездного туризма. Эти инициативы вошли в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

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