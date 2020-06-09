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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июня 2020 г.Владимир Путин подписал закон об удвоении детск...
сегодня 10:15

Владимир Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан вдвое - до 6752 рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

"Ранее минимальное пособие на первого ребенка составляло 1.5 тысячи рублей, на второго и последующих детей – 3 тысячи рублей. Закон в обоих случаях увеличивает этот размер до 6752 рублей. Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет, пояснял журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин", - говорится в сообщении.

Кроме того, максимальный размер пособия по уходу за ребенком повышается с 6 тысяч до 13504 рублей.

Закон также обеспечивает защиту единовременных выплат в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 лет до 16 лет от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда.

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