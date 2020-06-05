Число рабочих мест вне с/х сектора США в мае выросло на 2.5 млн (расширенное сообщение)

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае выросло на 2.5 млн.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 8.0 млн.

Данные по числу рабочих мест за апрель пересмотрены в худшую сторону до (-20.687 млн) с (-20.537 млн).

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 3.094 млн. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 7.5 млн.

В отчёте NFP говорится, что в мае занятость существенно выросла в сегменте отдыха и гостеприимства, строительстве, образовании, здравоохранении и розничной торговле. В то же время занятость в госсекторе продолжала стремительно сокращаться.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце выросло на 367.8 тыс., а в оптовой торговле - на 21.4 тыс. Вместе с тем предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, сократили состав рабочей силы на 19 тыс., в том числе число рабочих мест в транспортной авиации уменьшилось на 50.3 тыс., а в курьерских службах выросло на 12.1 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной сфере расширилась на 1.239 млн.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 390.7 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 33.4 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 127 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 33 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 38 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 24.1 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 464 тыс. после снижения на 995 тыс. в апреле. В обрабатывающем секторе число рабочих мест увеличилось на 225 тыс. после сокращения на 1.324 млн в апреле. В добывающем секторе число рабочих мест снизилось на 19.9 тыс., в том числе в сфере газо- и нефтедобычи - на 6.9 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест сократилось на 585 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с маем 2019 года число госслужащих уменьшилось на 1.676 млн до 21.18 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в мае снизился на 1.4 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 13.3% в сравнении с 14.7% в апреле. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 19.8%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных за месяц сократилось на 2.093 млн до 20.99 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 3.84 млн до 137.24 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 1.6 млн до 101.82 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 1.75 млн до 158.23 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы повысился на 0.6 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 60.8%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 5.87 млн.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в мае выросло с учётом сезонных колебаний на 225 тыс. до 1.16 млн, составив 5.6% от общего числа безработных против 4.1% месяцем ранее и 23.1% в мае 2019 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 2.34 млн по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 18.29 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 2.2 млн до 116.5 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 1.64 млн до 20.74 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 254 тыс. до 10.63 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 1.6 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 21.2% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в мае 2019 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.2% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в мае составила 34.2 часа, увеличившись на 0.5 часа по сравнению с апрельским показателем.

Средняя почасовая заработная плата понизилась до 29.75 долл против 30.04 долл месяцем ранее, уменьшившись на 1.0%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.0%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 6.75%.

Средняя недельная заработная плата в мае увеличилась до 1032.33 долл в сравнении с 1027.37 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1026.34 долл).