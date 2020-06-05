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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июня 2020 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 15:44

Средняя продолжительность рабочей недели в США в мае увеличилась, средние зарплаты изменились разнонаправленно

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в мае составила 34.2 часа, увеличившись на 0.5 часа по сравнению с апрельским показателем.

Средняя почасовая заработная плата понизилась до 29.75 долл против 30.04 долл месяцем ранее, уменьшившись на 1.0%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.0%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 6.75%.

Средняя недельная заработная плата в мае увеличилась до 1032.33 долл в сравнении с 1027.37 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1026.34 долл).

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