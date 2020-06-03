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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июня 2020 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
сегодня 15:22

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в мае сократилось на 2.76 млн

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в мае сократилось с учётом сезонных колебаний на 2.76 млн в сравнении с прогнозом о снижении на 9.0 млн.

В апреле число рабочих мест в частном секторе США уменьшилось на 19.557 млн (пересмотрено с 20.236 млн)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в мае сократилось на 0.435 млн, на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) - на 0.722 млн, в крупных компаниях (от 500 сотрудников) - на 1.604 млн.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг сократилось на 1.967 млн, а в сфере производства уменьшилось на 0.794 млн.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 5 июня.

Аналитики прогнозируют сокращение числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае на 8.0 млн после снижения на 20.5 млн месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, вырастет до 19.5% против 14.7% в апреле.

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