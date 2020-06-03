Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 июня

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за май;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за апрель;

04:30 мск: ВВП Австралии за I квартал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за май;

08:45 мск: ВВП Швейцарии за I квартал;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за май;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за май;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, финал;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за май;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, финал;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за апрель;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май, финал;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за апрель;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за апрель;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за май;

15:30 мск: Производительность труда в Канаде за I квартал;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за май, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за май;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за апрель;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

12:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Саммит G7.