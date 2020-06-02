Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 июня

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за май;
04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за апрель;
04:30 мск: ВВП Австралии за I квартал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за май;
08:45 мск: ВВП Швейцарии за I квартал;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за май;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за май;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, финал;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за май;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, финал;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за апрель;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май, финал;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за апрель;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за апрель;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за май;
15:30 мск: Производительность труда в Канаде за I квартал;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за май, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за май;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за апрель;
17:00 мск: Заявление Банка Канады;
17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
12:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Саммит G7.