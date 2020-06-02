Противостояние Китай-Гонконг-США: история и последствия

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Географически, управление Гонконгом - это суверенное дело Китая. Исторически, это стало глобальной проблемой после того, как Британская империя захватила этот важный город в XIX веке. В течение всего XX века он находился во владении англичан по договору аренды, обслуживая экономические и геополитические интересы Великобритании.

В 1997 году Гонконг был возращен Китаю. Однако после того, как баланс геополитической силы переместился от распавшейся Британской империи к США, полный контроль Китая над Гонконгом оказался невыгоден американским властям, подтачивая экономические и политические интересы США. Собственные интересы Гонконга и его независимость от Китая могли бы стать решаемой проблемой, если бы вопрос обсуждался в двустороннем порядке. Но в ситуацию вмешалась третья сила, поддерживающая акции протеста в Гонконге.

Осенью 2014 года в Гонконге возникла так называемая "революция зонтиков". Граждане выступали против намерений Пекина контролировать выборный процесс в местные органы власти, требовали предоставления подлинного всеобщего избирательного права, а также отставки действующего главы исполнительной власти Гонконга Лян Чжэньина. В ходе протестов 900 бунтовщиков были арестованы, реальные наказания с отбыванием тюремных сроков или исполнением исправительных работ получили 8 активистов.

Летом 2019 года в Гонконге возникли протесты в связи с планами китайских властей принять поправки в закон, которые позволили бы экстрадировать подозреваемых в преступлениях на материковый Китай. Из-за мощных акций протеста в Гонконге и развернутой в западных СМИ кампании в поддержку бунтовщиков законопроект был отозван в начале сентября прошлого года.

22 мая 2020 года Китай внёс на рассмотрение парламента законопроект о национальной безопасности в Гонконге. Документ подтверждает право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга, запрещает вмешательство внешних сил в дела территории и устанавливает уголовную ответственность за большинство форм политического протеста под общим запретом на "мятеж" и "подрывную деятельность". Законопроект был одобрен 28 мая Народным конгрессом Китая.

Вслед за объявлением о рассмотрении документа законодательной властью Китая в Гонконге вновь возникли акции протеста, поддержанные США, Евросоюзом, Канадой, Великобританией и Австралией. По мнению Вашингтона, новым законом Пекин принижает статус Гонконга, нарушая свои обещания по поводу его автономии. Великобритания сообщила о готовности предоставить гражданство 315 тыс. жителей Гонконга, которые родились до передачи города под суверенитет Китая и получили временные британские паспорта с правом пребывания в Великобритании в течение шести месяцев в год. Теперь пребывание станет бессрочным, а процесс получения гражданства Великобритании будет облегчен.

Акции протеста, начавшиеся в Гонконге в третьей декаде мая, подавлялись полицией с применением слезоточивого газа и водомётов. В социальной сети Twitter появились видеоролики, свидетельствующие, что среди протестантов, арестованных полицией, было много подростков. Президент США Дональд Трамп пообещал принять "мощные меры" в отношении Китая, а Пекин в ответ потребовал от США не вмешиваться во внутренние дела страны.

После того, как закон был одобрен китайским парламентом, Дональд Трамп в пятницу, 29 мая, отменил все льготы для Гонконга, включая отказ от торговых послаблений и таможенных преференций. По словам американского президента, Китай сменил для Гонконга формулу "одна страна - две системы" на "одна страна - одна система", поэтому "политика исключений" для территории будет отменена.

Кроме того, США пересмотрят рекомендации для американских граждан в отношении поездок в Гонконг; введут запрет на въезд в США для некоторых категорий китайских граждан, в частности, для китайских ученых, связанных с военными разработками; введут ограничения на приём китайских студентов и преподавателей в университеты США; введут санкции против китайских политиков и представителей властей Гонконга, "подрывающих" автономию города.

В дополнение США объявили о намерении провести масштабную проверку китайских компаний, зарегистрированных на американских биржах, а также о планах ввести запрет для пенсионных фондов США приобретать акции китайских компаний.

"Инвестиционные фирмы не должны подвергать своих клиентов необоснованным и скрытым рискам, связанным с финансированием китайских компаний, которые не соблюдают те же правила, что и другие", - заявил Дональд Трамп. По мнению рыночных экспертов, власти США также могут ввести запрет на выдачу кредитов и страхование китайских компаний американскими финансовыми институтами и осложнить процесс IPO китайских компаний на биржах США.

По сообщению агентства Bloomberg, правительство США выставило на продажу земельный участок и шесть зданий в престижном районе Гонконга Шоусон-Хилл, которые оцениваются в общей сложности в 1.3 млрд долларов. Госдепартамент планирует инвестировать вырученные средства в другое своё имущество в Гонконге, в том числе в здание генконсульства США.

По мнению аналитиков брокерской компании FBS Markets, с точки зрения геополитической стратегии, Гонконг является идеальной точкой проникновения, через которую США могут оказывать свое влияние на Китай. Разыгрывая идеологически согласованную с западной риторикой гонконгскую карту "независимость и демократия" против китайской карты "господство и коммунизм", у США есть политически ангажированный блокпост в Гонконге. Главная цель США - привлечь внимание китайских властей и потреблять политические ресурсы Китая с тем, чтобы контролировать международную политику Пекина.

Но почему это происходит именно сейчас? Аналитики FBS Markets полагают, что приближающиеся президентские выборы в США стали главной причиной текущих событий в Гонконге. Несмотря на то, что торговые и политические конфликты между США и Китаем не являются неожиданностью и возникают время от времени, глобальная политическая повестка нынешнего года предполагает возможность "маленькой войны" за Гонконг с последующей громкой победой Вашингтона, которая вызовет восхищение американских избирателей.

Дональд Трамп сможет собрать голоса "разумно мыслящих" умеренных патриотов США, которые будут считать своего президента сильным и способным отстоять демократию и свободу Гонконга на самом пике антикитайских настроений в США. Как всегда, для победы нужен враг, предлог для войны и победоносное сражение. Китай, Гонконг и "демократия под угрозой" - три элемента, идеально соответствующие этой стратегии.

Тем не менее, сражение за Гонконг может оказаться неудобным для США по нескольким причинам. В Гонконге расположены региональные штаб-квартиры многих американских корпораций с производственными центрами и аутсорсинговыми базами. Любая турбулентность вокруг Гонконга подрывает стабильность их работы, что ставит под сомнение их долгосрочное процветание, разрушая отлаженные цепочки поставок. В особой зоне риска окажутся компании торгового сегмента.

При этом Трамп пока не затрагивает вопрос американо-китайской торговой сделки, заключённой в январе текущего года. Трудно поверить в миролюбие и забывчивость американского истеблишмента, поэтому пересмотр торгового соглашения может стать второй фазой "победоносной войны" после того, как власти США проведут анализ готовности Китая к жёсткому сопротивлению.

Вместе с тем любое ухудшение отношений между США и Китаем привлекает внимание инвесторов к доллару США, в то время как китайский юань оказывается под давлением. В данный момент пара USD/CNH торгуется вблизи исторических максимумов в области 7.13 - 7.20 в сравнении с 6.86 на момент заключения торгового соглашения в начале года, и это неприемлемо для американских экспортёров, которым трудно конкурировать с дешёвым юанем.

Власти Китая пока что поддерживают юань, подавляя укрепление доллара, однако рост американской валюты может ускориться в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Об этом китайские чиновники предупредили официально. Таким образом, агрессивное позиционирование против Китая может нанести удар по США в долгосрочной перспективе, удерживая доллар на высоких уровнях в условиях "бегства от рисков".