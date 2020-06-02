Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 июня

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за май;

04:30 мск: Платёжный баланс Австралии за I квартал;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

08:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

08:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за апрель;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за апрель;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за май;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за май;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за апрель;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за май.