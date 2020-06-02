Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 июня

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии за май;
04:30 мск: Платёжный баланс Австралии за I квартал;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
08:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
08:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за апрель;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за апрель;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за май;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за май;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за апрель;
11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за май.