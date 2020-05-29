Курс доллара 70.7520   Курс евро 78.5489  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 мая 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 июня

Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за май;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за май;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за май;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за май;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за май, финал;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за май;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за май, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за май;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за апрель;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за май.

Другие новости

вчера
19:08
Рынок акций РФ упал в пятницу на внешних сигналах, но повысился за неделю
вчера
19:00
РОСАТОМ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ ДЛЯ СВОИХ ПРОЕКТОВ ЗА РУБЕЖОМ - ГОДОВОЙ ОТЧЕТ "АТОМЭНЕРГОПРОМА"
вчера
18:53
РЫНОК АКЦИЙ РФ УПАЛ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ ИЗ-ЗА УХУДШЕНИЯ ВНЕШНЕЙ КОНЪЮНКТУРЫ: ИНДЕКС МОСБИРЖИ - НА 1,62%, РТС - НА 1,77% - ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
18:34
Риск отрицательных цен на газ в ЕС невелик, но цена будет низкой до конца лета - эксперт
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 июня
вчера
18:18
Белоруссия заявила, что не имеет долга за газ перед РФ, есть только разногласия по цене
вчера
17:59
Белоруссия заявила, что не имеет долга за газ перед РФ, есть только разногласия по цене
вчера
17:50
МИНЭНЕРГО БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛО О РАЗНОГЛАСИЯХ С РОССИЕЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ГАЗА "С УЧЕТОМ ЕГО КАЛОРИЙНОСТИ"
вчера
17:34
Эксперты предлагают организовать противовирусный коридор до мест организованного отдыха
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»