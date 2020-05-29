Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 июня

Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за май;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за май;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за май;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за май;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за май, финал;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за май;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за май, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за май;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за апрель;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за май.