Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 апреля

Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за апрель;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за май;
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за апрель;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за апрель, предварительно;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за май;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за май;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии за апрель;
09:00 мск: Цены на импорт в Германии за апрель;
09:45 мск: ВВП Франции за I квартал, предварительно;
09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за апрель;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за май, предварительно;
10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за май;
11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за апрель;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за май, предварительно;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за апрель;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за апрель;
15:30 мск: ВВП Канады за март;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за апрель;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за апрель;
15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за апрель;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США за апрель;
15:30 мск: Оптовые запасы в США за апрель, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за май;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, финал;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, финал;
18:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май.