Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в апреле снизился на 21.8%

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в апреле снизился на 21.8% по сравнению с мартовским значением.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 15.0%.

По сравнению с апрелем 2019 года индекс упал на 33.8%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в апреле, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.