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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 мая 2020 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:48

Число повторных обращений по безработице в США составило 21.05 млн

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 мая, сократилось на 323 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 2.123 млн.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 338 тыс. до 2.1 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 2.446 млн, пересмотрено с 2.438 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 436 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 2.608 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 мая, сократилось на 3.860 млн и составило 21.052 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 760.3 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 22.722 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 9 мая, увеличилось на 3.68 млн и составило 30.96 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.57 млн человек.

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