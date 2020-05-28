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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 мая 2020 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:41

Объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле сократился на 17.2%

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле сократился на 17.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 19.0%.

В марте объём заказов на товары длительного пользования уменьшился на 15.3% (пересмотрено с (-14.7%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в апреле сократился на 7.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение базового показателя на 14.8%.

В марте показатель сократился на 0.6% (пересмотрено с (-0.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в апреле снизился на 5.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 10.0% после его сокращения на 1.1% в марте (пересмотрено с (-0.8%).

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