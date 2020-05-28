Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 2.1 млн

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 мая, сократилось на 323 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 2.123 млн.

Показатель предыдущей недели составил 2.446 млн, пересмотрено с 2.438 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 338 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 2.1 млн.

С учётом предыдущих показателей число новых безработных в США за последние 10 недель увеличилось на 40.8 млн человек.