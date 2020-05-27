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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 мая 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 апреля

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за июнь;

10:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за май, предварительно;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за апрель;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за апрель;

15:30 мск: ВВП США за I квартал, предварительно;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;

15:30 мск: Платёжный баланс Канады за I квартал;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за май, предварительно.

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