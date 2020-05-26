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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 мая 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
26.05.2020 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 мая

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии;

00:00 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

10:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за май;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май.

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