Продажи новых домов в США в апреле выросли на 0.6% (расширенное сообщение)

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в апреле выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 623 тыс. домов в годовом исчислении.

В марте продажи новых домов составили 619 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 627 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в апреле число проданных новых домов составит 492 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с апрелем 2019 года продажи новых домов сократились на 6.2%.

В целом, в апреле было продано 59 тыс. новых домов против 60 тыс. в марте и 64 тыс. в феврале. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 20 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 14 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 9 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 6 тыс. домов) и от 150 тыс. до 199.9 тыс. (продано 6 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) в апреле составила 309.9 тыс. долл против 326.9 тыс. в марте и 331.4 тыс. в феврале.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 364.5 тыс. долл против 377.4 тыс. в марте и 384.3 тыс. в феврале.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец апреля составили 325 тыс. единиц против 331 тыс. в марте и 327 тыс. в феврале.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.3 месяца против 6.4 в марте и 5.5 в феврале.