Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 мая

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за апрель;
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за апрель;
07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за апрель;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за апрель;
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за июнь;
13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за май;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за март;
16:00 мск: Индекс цен на дома в США за март;
16:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;
17:00 мск: Продажи новых домов в США за апрель;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за май;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май.