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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 мая 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 мая

Москва, 25 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за апрель;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за апрель;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за апрель;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за апрель;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за июнь;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за май;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за март;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за март;

16:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за май;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май.

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