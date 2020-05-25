Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 мая

Москва, 25 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за апрель;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за апрель;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за апрель;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за апрель;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за июнь;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за май;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за март;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за март;

16:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за май;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май.