Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 мая

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за апрель;

02:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

02:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за апрель;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за март;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за март.