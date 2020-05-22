Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 мая

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за апрель;
02:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
02:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за апрель;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за апрель;
14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за март;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за март.