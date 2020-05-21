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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 мая 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 мая

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за апрель;

02:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

02:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за апрель;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за март;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за март.

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