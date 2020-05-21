Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в апреле сократились на 17.8% (расширенное сообщение)

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в апреле сократились на 17.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.33 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.31 млн домов в годовом исчислении.

По сравнению с апрелем 2019 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 17.2%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в апреле составила 286.8 тыс. долл, повысившись на 7.4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу апреля составили 1.47 млн доступных покупателям домов, уменьшившись на 1.3% по сравнению с мартом и снизившись на 19.7% по сравнению с апрелем 2019 года. В данный момент потребовалось бы 4.1 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.4 в марте и 4.2 в апреле 2019 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в апреле в среднем составил 27 дней в сравнении с 29 в марте и 24 в апреле 2019 года. При этом 56% проданных в апреле 2020 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.