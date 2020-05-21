Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в апреле снизился на 4.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 7.4% в марте (пересмотрено с (-6.7%).

Аналитики прогнозировали снижение апрельского показателя на 5.5%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.