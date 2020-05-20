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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 мая 2020 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
сегодня 13:35

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 15 мая.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.4 млн барр., запасы бензина снизились на 3.5 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 3.2 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.8 млн барр., запасы бензина сократились на 0.65 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 5.1 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 5.0 млн барр.

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