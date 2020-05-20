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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 мая 2020 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в а...
сегодня 10:03

Индекс потребительских цен в Великобритании в апреле вырос на 0.8%

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в апреле вырос на 0.8% в годовом выражении после роста на 1.5% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.9%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в апреле в годовом выражении вырос на 1.4% после повышения на 1.6% в марте.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

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