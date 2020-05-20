Курс доллара 72.3918   Курс евро 79.1677  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 мая 2020 г.Индекс цен производителей Великобритании в fght...
сегодня 10:00

Индекс цен производителей Великобритании в fghtkt на входе сократился на 5.1% и на выходе на 0.7%

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в апреле сократился на 5.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 3.8% в марте (пересмотрено с (-3.6%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 4.2%.

В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 9.8%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в апреле сократился на 0.7% после снижения на 0.2% в марте.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.5%.

В годовом выражении индекс PPI Output в апреле сократился на 0.7%.

Другие новости

сегодня
10:17
Сбербанк создал телемедицинского робота для борьбы с COVID-19
сегодня
10:10
Рубль перешел к слабому росту против доллара, но продолжает снижаться к евро
сегодня
10:06
Индекс розничных цен в Великобритании в апреле вырос на 1.5%
сегодня
10:03
Индекс потребительских цен в Великобритании в апреле вырос на 0.8%
сегодня
10:00
Индекс цен производителей Великобритании в fghtkt на входе сократился на 5.1% и на выходе на 0.7%
сегодня
09:59
Совет директоров "Роснефти" 21 мая обсудит назначение главы компании
сегодня
09:46
ЦБ РФ С РАСЧЕТАМИ 19 МАЯ ПРОДАЛ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ВАЛЮТУ НА 11,3 МЛРД РУБ - РЕГУЛЯТОР
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 мая
сегодня
09:06
РФ и КНР не отказываются от цели довести товарооборот до $200 млрд в 2024 г – посол России
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»