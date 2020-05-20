Индекс цен производителей Великобритании в fghtkt на входе сократился на 5.1% и на выходе на 0.7%

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в апреле сократился на 5.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 3.8% в марте (пересмотрено с (-3.6%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 4.2%.

В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 9.8%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в апреле сократился на 0.7% после снижения на 0.2% в марте.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.5%.

В годовом выражении индекс PPI Output в апреле сократился на 0.7%.