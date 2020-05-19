Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 мая

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за март;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за март;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за апрель;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за апрель;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за апрель;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за март;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за апрель;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, финал;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за март;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за апрель;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.