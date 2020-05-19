Курс доллара 72.3918   Курс евро 79.1677  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 мая 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 мая

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за март;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за март;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за апрель;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за апрель;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за апрель;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за март;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за апрель;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, финал;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за март;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за апрель;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Другие новости

вчера
20:09
Хуснуллин поручить подготовить стратегию работы "Автодора" на 2021 год
вчера
19:18
Трамп объявил о выделении $19 млрд сельхозпроизводителям из-за пандемии коронавируса
вчера
19:02
Orlen готов построить газовый блок вместо угольного на электростанции в 100 км от Варшавы
вчера
18:40
РФПИ оплатил 100% груза с медоборудованием для США, Штаты оплатят ответный груз для РФ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 мая
вчера
18:19
Инициатива ФРГ и Франции восстановить экономику ЕС показывает, что союз "живет" - эксперт
вчера
18:00
Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ в I квартале в 1,6%, что ниже прогноза МЭР
вчера
17:41
Кредиты на оборотные средства должны получить наиболее нуждающиеся предприятия - МЭР РФ
вчера
17:15
Минстрой: в правительстве не рассматривали продление ипотеки под 6,5%
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»