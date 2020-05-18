Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 мая

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за I квартал;
01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за I квартал;
04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за март, финальный отчет;
09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за апрель;
09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за март;
09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за март;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за май;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за май;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за апрель;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США за апрель;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за апрель;
17:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за март;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.