Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 мая

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за I квартал;

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за I квартал;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за март, финальный отчет;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за март;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за март;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за май;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за май;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за апрель;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за апрель;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за апрель;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за март;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.