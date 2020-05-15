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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 мая 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 мая

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за май;

02:50 мск: ВВП Японии за I квартал, предварительно;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за март;

07:30 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за март;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за май;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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