Объём товарно-материальных запасов компаний США в марте снизился на 0.2%

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в марте снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3% после сокращения на 0.5% в феврале (пересмотрено с (-0.4%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в марте по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 5.2% с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.5% в феврале.

Соотношение запасов к продажам в марте составило 1.45 в сравнении с 1.38 в феврале и в марте 2019 года.