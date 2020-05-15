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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 мая 2020 г.Объём промышленного производства в США в апреле...
сегодня 16:19

Объём промышленного производства в США в апреле сократился на 11.2%

Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в апреле сократился на 11.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 4.5% в марте (пересмотрено с (-5.4%).

Аналитики прогнозировали снижение апрельского показателя на 11.3%.

По сравнению с апрелем 2019 года объём промышленного производства в США сократился на 15.0%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в апреле составил 64.9% против 73.2% месяцем ранее (пересмотрено с 72.7%).

В среднем за 1972-2019 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с апрелем 2019 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце вырос на 1.8 п.п.

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