Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в апреле сократился на 16.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 12.0%.

В марте объём розничных продаж уменьшился на 8.3% (пересмотрено с (-8.7%).

По сравнению с апрелем 2019 года показатель снизился на 21.6%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в апреле сократился на 17.2% после снижения на 4.0% месяцем ранее (пересмотрено с (-4.5%).

Аналитики прогнозировали сокращение апрельского показателя на 8.6%.

По сравнению с апрелем 2019 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, снизился на 18.8%.