Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в апреле сократился на 16.4% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали снижение показателя на 12.0%.
В марте объём розничных продаж уменьшился на 8.3% (пересмотрено с (-8.7%).
По сравнению с апрелем 2019 года показатель снизился на 21.6%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в апреле сократился на 17.2% после снижения на 4.0% месяцем ранее (пересмотрено с (-4.5%).
Аналитики прогнозировали сокращение апрельского показателя на 8.6%.
По сравнению с апрелем 2019 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, снизился на 18.8%.